Seleccionado mexicano nominado a mejor jugador joven de la MLS

La liga estadounidense de fútbol (MLS) anunció este jueves su lista de finalistas para los premios de fin de año, en la que el astro argentino Lionel Messi aparece como uno de los cinco candidatos al premio de Jugador Más Valioso.

La nominación se conoce apenas horas después de que se anunciara de manera oficial que el argentino extendió su contrato hasta finales de 2028 con Inter Miami.

Messi, de 38 años y goleador de la temporada 2025, aspira a convertirse en el primer jugador en la historia de la primera división estadounidense en coronarse con el premio individual más importante del año de manera consecutiva.

El premio que lleva como nombre Landon Donovan, en honor al histórico goleador de la selección estadounidense, se entrega desde la temporada 1996 y lo han ganado cinco futbolistas argentinos.

Obed Vargas y Lionel Messi Foto: Imago7

Junto a Messi, aparecen en la lista de finalistas al MVP el gabonés Denis Bouanga (Los Ángeles FC), el danés Anders Dreyer (San Diego FC), el brasileño Evander (FC Cincinnati) y el inglés Sam Surridge (Nashville SC).

La inobjetable campaña de Messi lo deja además como el único jugador de Inter Miami que figura en la lista de finalistas en todas las categorías.

El surcoreano Son Heung-min destaca en la categoría Contratación del Año, mientras que el mexicano Obed Vargas (Seattle Sounders) compite con Diego Luna (Real Salt Lake) y Alex Freeman (Orlando City) en la categoría a mejor Jugador Joven.

Gilberto Mora, Hugo Camberos y Obed Vargas despertaron el interés de virios clubes en Europa. Foto: @miseleccionsubs

La votación a los premios de final de año en MLS la realizan miembros del cuerpo técnico, jugadores del primer equipo y selectos miembros de la prensa, todos representando un 33,3 por ciento del resultado general.

