Max Verstappen recibe un jersey del América; "Le dijimos que gane", reveló Brian Rodríguez

Liga MX: Horarios y transmisión para ver EN VIVO los partidos del Apertura 2025, HOY 25 de octubre

Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO la Clasificación

Los Pumas, a intentar limpiar su mala imagen, HOY, en visita a León

Camilo Romero, ex de las Chivas: El futbolista mexicano ha perdido su ADN

Un día después del agónico empate ante Mazatlán en El Encanto, el se hizo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la aparición de sus futbolistas Brian Rodríguez, Alan Cervantes e Israel Reyes.

Este sábado, previo a la clasificación del Gran Premio de México, los tres jugadores americanistas ingresaron al Autódromo Hermanos Rodríguez para convivir con el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, a quien le regalaron una camiseta de las Águilas con su apellido y el dorsal número 1.

El Gran Premio de México, además de ser una de las mejores carreras del año, es un evento en el cual se reúnen celebridades de todo tipo desde artistas musicales, actores, políticos y por supuesto, futbolistas.

El volante uruguayo, autor del golazo de tiro libre que sirvió para rescatar el empate, bromeó y aseguró entre risas que el tetracampeón del mundo les dijo "que le gusta mucho el América y le gustó mi gol".

Esta no es la primera vez que el volante de Red Bull presume los colores del América. En 2018, después de ganar el Gran Premio de México, Verstappen posó con una bufanda del conjunto de Coapa. Cabe recordar, que su excompañero, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, es un reconocido aficionado de las Águilas. En 2023, el zaguero Igor Lichnovsky compartió una foto en redes sociales donde Verstappen lucía la camiseta alternativa del América con el número 1 en su espalda.

Al salir de la zona de hospitality de la escudería austriaca, el futbolista uruguayo confesó que "le dijimos que gane, vinimos a alentarlo".

Este sábado, Verstappen buscará la pole position tras marcar el tiempo más rápido en la segunda práctica libre del viernes. Desde el regreso de la Fórmula 1 al país, Verstappen tomó la pole position del Autódromo Hermanos Rodríguez solamente una vez, en 2022.

