América rescata un preocupante empate ante Mazatlán; Brian Rodríguez se viste de héroe

En una de las sorpresas más grandes en lo que va del Apertura 2025, América rascó un punto en su visita al Mazatlán, y pese al buen funcionamiento, genera dudas de cara a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Lo que parecía un duelo de trámite para los dirigidos por André Jardine, que además comenzaron arriba en el marcador con gol de Kevin Álvarez apenas al minuto 9, terminó por ser un partido que de definió hasta los últimos suspiros.

Brian Rodríguez, anotó su séptimo gol del certamen en el momento donde más lo necesitaba su equipo, y de qué manera. Tiro libre al 89', con todo el empeine que se clavó en la escuadra del guardameta local, Ricardo Gutiérrez.

América buscaba ser líder del torneo con tres puntos ante Mazatlán, sin embargo, ahora peligra incluso su segunda posición, en caso de que Monterrey gane ante Cruz Azul, se verían superados por los regios.

El equipo local puso a temblar a todo el americanismo, porque la voltereta llegó además en un periodo de 13 minutos, en la primera mitad, con goles de Bryan Colula al 17' y de Mauro Zaleta al 30'.

Aunque al final, el gol agónico de Rodríguez premió la insistencia del cuadro de la capital, pues a pesar del marcador, fueron el equipo más propositivo en el encuentro, y de haber sido por la puntería, el resultado hubiera sido disanto.

América cayó ante Cruz Azul en el Apertura 2025. FOTO: IMAGO7

Con este empate, aunque ya están clasificados a La Fiesta Grande, América genera incertidumbre en campos mazatlecos. Puede que sea sólo un tropiezo, la siguiente fecha, ante León en el Estadio Ciudad de los Deportes.

