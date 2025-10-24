Caramelo revela que no tiene boletos para ver al Tri en el Mundial 2026

Desde hace varios años, hay un aficionado que destaca por encima del resto en cada partido de la Selección Mexicana, sea varonil o femenil, o incluso en grandes eventos como el Super Bowl o Juegos Olímpicos.

Se trata del Caramelo, quien ha estado presente junto al Tri en partidos amistosos, Copa Oro, Copa América y en distintas Copas del Mundo desde México 1986 hasta Qatar 2022.

Sin embargo, de cara al Mundial 2026, el icónico aficionado tricolor aún no tiene boletos para los partidos de la Selección Mexicana.

Lee también Juárez y Puebla empatan en un partido de locura y muchos goles en la Jornada 15 de la Liga MX

“Mucha gente me ha preguntado si Caramelo está listo para el Mundial y yo estoy puestísimo, estoy súper listo, pero sin boletos”, confesó entre risas.

“Aplicamos en el primer sorteo, ahora estamos esperando al próximo lunes para aplicar nuevamente, realmente los boletos ahorita están demasiado caros”, agregó.

El reconocido aficionado tricolor, hizo una crítica a los altos precios de los boletos para ver los partidos del Mundial.

Estos son los paquetes hospitality para el Mundial 2026. FOTO: EFE

“Es increíble ver un boleto para la inauguración en 7 mil dólares en la reventa y un promedio para la primera fase en Guadalajara anda rondando en los 3 mil dólares”.

Finalmente, aseguró que los costos se deben a la gran expectativa generada por los propios aficionados mexicanos.

“Esto ha sido por el mismo fervor de la afición mexicana, que hemos hecho que los boletos suban hasta donde están ahorita”, expresó antes de manifestar su deseo de conseguir un boleto a precio razonable.

Lee también Max Verstappen y Charles Leclerc, los más rápidos rumbo a la clasificación del Gran Premio de México