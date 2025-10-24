Max Verstappen y Charles Leclerc, los más rápidos rumbo a la clasificación del Gran Premio de México

El primer día de actividades del Gran Premio de México presentó un claro dominio en las escuderías que mejor se acomodan a la altitud de la Ciudad de México como Red Bull y Ferrari.

Los pilotos destacados fueron Charles Leclerc y Max Verstappen, los más veloces de las prácticas libres. La primera sesión, que presentó una mezcla entre conductores titulares y reservas, fue dominada por el monegasco, marcando 1:18.380, seguido por Kimi Antonelli y Nico Hülkenberg, quienes completaron el podio; sin embargo, quien se robó los reflectores y las ovaciones del público fue el regiomontano Pato O'Ward, que tomó el volante de Lando Norris y terminó en el lugar 13 con tiempo de 1:19.680.

Lee también Juárez y Puebla empatan en un partido de locura y muchos goles en la Jornada 15 de la Liga MX

Ante la ausencia de Sergio 'Checo' Pérez, el subcampeón de IndyCar fue la estrella durante las 289 vueltas de los primeros libres, siendo el segundo novato más rápido.

Directivo de Cadillac revela cómo Checo Pérez se ganó su lugar / Foto: Maritza Cruz - EL UNIVERSAL

En los segundos ensayos, ya con la parrilla estelar, Verstappen dio un golpe de autoridad. Con un tiempo de 1:17.392, se impuso a Charles Leclerc al italiano Kimi Antonelli, la gran sorpresa de la jornada.

A falta de media hora, el tetracampeón del mundo de Red Bull cambió a neumáticos suaves, decisión que marcó la diferencia, tomó la cima y no la volvió a soltar.

Por ahora, los pilotos lograron combatir la altitud de la Ciudad de México sin mayores problemas, aunque el tailandés de Williams Racing, Alex Albon, tuvo un ligero contacto con el muro de contención, del cual afortunadamente salió ileso. Sainz, el último ganador en territorio azteca, terminó en noveno lugar con 1:17.939 en el reloj.

En la dupla de McLaren destacó Lando Norris con 1:17.643 en el cuarto lugar, mientras que el australiano Oscar Piastri tomó la posición 12 con 1:18.232.

Rumbo a la clasificación de este sábado, Verstappen dejó el mensaje a los pilotos de la escudería británica de que este fin de semana va por otro resultado que lo acerque aún más a la cima del campeonato mundial de pilotos.

Actualmente, Max está a 40 puntos del piloto australiano. En la antesala del Gran Premio, declaró que "si tenemos un coche competitivo y tenemos la oportunidad de derrotarlos, lo haremos. Eso es lo único que me enfoco".

FOTO: AP - Max Verstappen conquistó el GP de Emilia-Romagna

Lee también ¿Quiénes han sido los ganadores del Gran Premio de México desde 2015?