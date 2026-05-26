Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostendrán este martes al mediodía una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación, en medio de las movilizaciones y el plantón que mantienen en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La mesa de diálogo ocurre un día después de que maestros de la Sección 22 de Oaxaca intentaron ingresar al Zócalo capitalino y se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes impidieron el paso del contingente hacia la Plaza de la Constitución.

Tras los empujones, tensión y uso de agentes dispersores reportados durante la movilización, los docentes instalaron un plantón indefinido sobre la avenida 5 de Mayo, entre Bellas Artes y la calle Simón Bolívar.

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¿Qué exige la CNTE al gobierno federal?

La CNTE exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de Afores y el regreso a un esquema público de pensiones. También demanda un aumento salarial del 100 por ciento, mejoras laborales y la cancelación de la reforma educativa de 2013.

Los docentes mantienen además la exigencia de establecer una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender su pliego petitorio.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de este martes, integrantes del magisterio prevén marchas y concentraciones desde la avenida 5 de Mayo y Eje Central hacia distintos puntos del Centro Histórico y la sede de Gobernación, ubicada en Abraham González, colonia Juárez.

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Blindan accesos de Palacio Nacional

Blindan accesos de Palacio Nacional para impedir paso de maestros de la CNTE (26/05/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

La mañana de este martes 26 de mayo amanecieron blindados los accesos a Palacio Nacional para impedir el acceso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Zócalo.

Calles aledañas al Zócalo como Tacuba y Correo Mayor fueron bloqueadas por policías de la Ciudad de México, así como por grúas y camiones antimotines.

Quienes intentan ingresar al primer cuadro del Centro Histórico debe mostrar alguna identificación que demuestre que viven o trabajan en la zona. Distintos comercios permanecen cerrados ante el plantón que la CNTE inició ayer con casas de campaña y carpas sobre la avenida 5 de Mayo.

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Las personas que intentan salir de Palacio Nacional no pueden hacerlo debido a un cierre temporal y la calle Moneda luce sin paso de transeúntes ni gritos de los comerciantes y organilleros que todos los días se instalan.

De acuerdo con imágenes de Webs Cams de México, se observa cómo se realizan maniobras para la instalación del Fan Fest en el Zócalo.

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