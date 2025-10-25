Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO la Clasificación

El Autódromo Hermanos Rodríguez vive su segundo día de actividad en el Gran Premio de México 2025, donde este sábado 25 de octubre se corre la última práctica libre y la clasificación de cara a la carrera del domingo.

Los primeros entrenamientos tuvieron lugar el viernes, donde la afición mexicana se dio cita para entregarse en cuerpo y alma a Patricio O'Ward, piloto regiomontano de McLaren que le tocó subirse al auto de Lando Norris para manejar la Práctica Libre 1.

Durante esa primera tanda, el mexicano terminó en la posición número 13, pese haber corrido con una fuerte gastroenteritis. Charles Leclerc se encargó de liderar con un tiempo de 1:18.380, seguido por Kimi Antonelli y Nico Hülkenberg.

Para la segunda sesión de entrenamiento, ya con los pilotos titulares en cada monoplaza, Max Verstappen se colocó en la punta de la clasificación con un tiempo de 1:17.392, un segundo más rápido que lo marcado por Leclerc en la primera práctica. El monegasco marcó el segundo crono más rápido de la jornada, donde Kimi Antonelli terminó tercero, colocándose como la sorpresa del día.

Max Verstappen tops the timesheets in FP2 👏💨



It's Charles Leclerc and Kimi Antonelli who complete the top three 🤝#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/0oT0pLdXZv — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Ahora, los pilotos enfrentan su última prueba libre para después darle paso a la clasificación, la cual consta de tres fases, donde en cada una se van eliminando los últimos cinco tiempos.

En la qualy también se define el orden de la parrilla, aunque después de la misma pueden existir cambios en caso de que una escudería tome la decisión de cambiar algún componente del monoplaza, ya sea moto, caja de velocidades, chasis y demás.

¿Cuándo y dónde ver Clasificación del Gran Premio de México 2025?