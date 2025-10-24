La 'Checomanía' dice presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pese ausencia del mexicano

La fiesta de la Fórmula 1 empezó, y entre el ruido de los motores aún se escucha un grito unificado por parte del público: "¡Vamos Checo!". Sin embargo, este año la exclamación de la afición no tiene a su destinatario presente, ya que Sergio Pérez confesó que no estará presente en el fin de semana del décimo aniversario del Gran Premio de México.

La ausencia del piloto que enamoró a todo un país con sus hazañas en Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, no es impedimento para que en las tribunas y zonas exclusivas del Autódromo Hermanos Rodríguez sus seguidores presuman sus uniformes, gorras, carteles y disfraces alusivos a su ídolo. Incluso, ya adoptaron al nuevo equipo, Cadillac, como parte de su identidad.

En la zona de estadio, destacó un grupo de amigos uniformados con sacos y gorras de color negro con la leyenda "We are back" (estamos de regreso). En la parte de la espalda, lucían la misma frase con las iniciales de Checo y su característico número 11, junto al logo de Cadillac. Por si fuera poco, confeccionaron una bandera con el rostro del subcampeón del mundo en 2023 y un emotivo mensaje: "14 años juntos a donde vayas", con los colores de la bandera mexicana estampados en las esquinas del lienzo.

¡CADILLAC DESDE LA CUNA! 🇲🇽🏎️



A minutos de que empiece la primera Práctica Libre del Gran Premio de México, aparecen fanáticos de Checo Pérez y de Cadillac pic.twitter.com/2U5Jtd33r1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 24, 2025

Otro fanático, se presentó en el templo del automovilismo mexicano con una máscara de luchador del América, equipo que apoya el tapatío, y una playera blanca que tenía el logo de la escudería estadounidense. Cabe recordar, que Cadillac aún no presentó mercancía oficial del equipo ni de ninguno de sus pilotos.

La 'Checomanía' es contagiosa y una seguidora del piloto mexicano incluso preparó un cartel, que asegura que sigue a "Cadillac desde la cuna", a pesar de que harán su debut en el Gran Circo hasta el año que viene.

Checo podrá estar ausente en la pista, pero dice presente a través de miles de aficionados que ya no aguantan por volver a verlo.