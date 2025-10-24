Pato O'Ward, emocionado tras correr por segundo año en el Gran Premio de México

Por segundo año consecutivo, el piloto regiomontano Pato O'Ward fue parte de la primera práctica libre del Gran Premio de México como reserva de la escudería McLaren.

Terminó en lugar 13 y fue el segundo novato más rápido en una parrilla mezclada entre figuras y nuevos talentos de la Fórmula 1.

Al terminar su actuación, el volante de 26 años no pudo ocultar su emoción al escuchar la ovación del público en el Autódromo Hermanos Rodríguez, al ocupar el lugar de favorito indiscutido debido a la ausencia de Sergio 'Checo' Pérez.

Lee También George Russell se disfraza para disfrutar como fan la primera práctica libre del GP de México 2025

"La afición es especial y cada año que vengo, pues me emociona regresar a casa porque realmente es la única oportunidad que tengo de subirme a un auto en persona frente al público mexicano", declaró el actual subcampeón de IndyCar.

Sobre su desempeño con el monoplaza de Lando Norris, el regiomontano aseguró estar "contento de completar nuestro programa y pues siempre será una chulada subirme a uno de estos".

Lee También El Gran Premio de México, un auténtico desafío para Ferrari

Consolidado como ídolo mexicano, Pato compartió cómo sintió el cariño del público a lo largo de esta semana en la que, como parte del equipo británico, fue protagonista de distintas actividades y presentaciones.

"La verdad que fue muy linda la experiencia, igual que el año pasado y también por los grandes eventos que tuvimos toda la semana y pues, estoy contento de haber ayudado al equipo para ver qué podemos sacar este fin de semana", agregó, de cara a la carrera del domingo, donde Oscar Piastri y Lando Norris buscarán mantenerse en la cima y alejados del peligro latente que representa Max Verstappen en busca de su quinto campeonato del mundo.