El histórico torneo de los Pumas ha encendido la ilusión de su afición. Con Efraín Juárez al frente del equipo, los auriazules se medirán al América, su acérrimo rival, en los cuartos de final.

"Un partido bravo" para los universitarios como lo definió el histórico Miguel España. Para el exdefensor, lo hecho en fase regular les da argumentos para creer en ellos como favoritos.

“Es un partido bravo, pero han hecho una muy buena temporada regular. Nadie esperaba que fueran líderes, fueron de menos a más, cerraron bien y eso les da fuerza para pensar que van a venir cosas muy interesantes", declaró, "pienso que son favoritos frente al América, pero los partidos hay que jugarlos”, agregó el emblema auriazul.

Si bien, los Pumas llegan como el mejor equipo del certamen, poco se menciona que sufrirá dos bajas importantes: Alan Medina (lesión) y Guillermo Martínez (Selección Mexicana).

En ese sentido, España espera que en un futuro sean más convocados felinos alk Tricolor y no únicamente uno.

“Es difícil establecer que está sucediendo (en la Cantera), estoy lejos del equipo en ese sentido. Si nos gustaría ver más jugadores del equipo en la Selección Nacional, pero algo está sucediendo", aseveró España.

Sin embargo, confía en que Efraín Juárez recupere la identidad de los Pumas: "Esperemos que Efraín pueda estabilizar el equipo y le dé más jugadores a la Selección”, concluyó.

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