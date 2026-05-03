Toluca y Pachuca abren su serie en el estadio Nemesio Diez, en una Liguilla que estará marcada por las ausencias de seleccionados mexicanos para el Mundial 2026.

Los Diablos Rojos contarán con futbolistas como Marcel Ruiz y Everardo López, que intentarán subsanar en casa las bajas de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Llegan como quinto lugar tras un cierre irregular y de un caída en la ida de las semis de Concachampions ante LAFC (2-1), por lo que en los Tuzos ven a un rival que no se las hizo, pero que sí se las pague.

Del otro lado, Pachuca clasificó como cuarto sembrado y tendrá el privilegio de cerrar la serie en el Hidalgo. Sin embargo, su presente genera cierta incertidumbre: llega con dos derrotas al hilo.

El historial entre ambos se inclina hacia Toluca. De los últimos cinco duelos, han ganado dos, por tres empates. En la temporada regular, chocaron en la jornada 12 y terminaron empatados 1-1.

El conjunto de Antonio Mohamed buscará aprovechar el ambiente de su estadio para tener ventaja, mientras que los futbolistas de Esteban Solari intentarán salir lo menos quemados que se pueda del infierno.

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