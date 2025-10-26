Gran Premio de México 2025 - EN VIVO - Fórmula 1

La emoción del automovilismo regresa al corazón de la Ciudad de México con el Gran Premio 2025, que se celebra este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El circuito mexicano será clave para definir el rumbo del campeonato de pilotos. Lando Norris partirá desde la pole position, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, quien buscará remontar desde la quinta posición en una pista donde ha ganado cinco veces.

Todo está listo para una jornada llena de adrenalina, estrategia y pasión por la Fórmula 1.

LAS MEJORES ACCIONES DEL GP DE MÉXICO 2025

Compró boletos para ver a Checo Pérez 😥



Con un cartel de “Los Fabulosos Cadillacs” una aficionada mexicana revela su decepción por no poder ver a Checo Pérez este año en el Gran Premio de México pic.twitter.com/DRQyCdV2kq — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 26, 2025

¡Decepción por la ausencia de Checo! 😥



Esta aficionada de Red Bull confesó estar decepcionada por la ausencia de Checo Pérez este año en el Gran Premio de México, pero está emocionada por su regreso con Cadillac pic.twitter.com/i5EdqsT13U — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 26, 2025

El regio Pato O’Ward llega a la pista, literalmente con sus McLren en la mano. El mexicano es piloto reserva del equipo inglés pic.twitter.com/zftEl5BXGs — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 26, 2025

Charles Leclerc llega literalmente corriendo al paddock del GP de México. El de Ferrari partirá desde la primera línea de parrilla al mando de su Ferrari apuntando a la victoria pic.twitter.com/9AEL1W1Jql — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 26, 2025

¡VA POR TELEVISIÓN ABIERTA! 📺🇲🇽🏎️



Aquí te dejamos toda la información para ver el GP de Méxicohttps://t.co/nNZvV02hc7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 26, 2025

Óscar Piastri, piloto de McLaren líder del mundial llega al autódromo. El australiano tuvo una calificación complicada y largará desde la séptima posición pic.twitter.com/GNSjMjEbAs — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 26, 2025

El no muy querido piloto de Racing Bulls, Liam Lawson llega con todo y guitarra a la cita del Gran Premio de México pic.twitter.com/DHv7kDHxwk — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 26, 2025