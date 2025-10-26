Gran Premio de México 2025 - EN VIVO - Fórmula 1

Más Información
La emoción del automovilismo regresa al corazón de la Ciudad de México con el Gran Premio 2025, que se celebra este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El circuito mexicano será clave para definir el rumbo del campeonato de pilotos. Lando Norris partirá desde la pole position, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, quien buscará remontar desde la quinta posición en una pista donde ha ganado cinco veces.
Todo está listo para una jornada llena de adrenalina, estrategia y pasión por la Fórmula 1.
LAS MEJORES ACCIONES DEL GP DE MÉXICO 2025
