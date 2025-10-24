La noche de este viernes, un hombre que habría intentado asaltar a un automovilista fue asesinado a tiros por un escolta en calles de la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que de acuerdo a los primeros reportes, dos sujetos en motocicleta intentaron robar a un hombre que viajaba a bordo de su auto sobre la calle Nápoles, casi esquina con Londres.

El hombre en el coche viajaba acompañado de un escolta, quien disparó en contra de los sujetos en moto.

Uno de los presuntos ladrones cayó herido en el lugar, mientras que el otro escapó.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, confirmaron el deceso del hombre de entre 35 y 40 años. Presentaba 4 impactos de bala.

El escolta fue presentado ante un agente del Ministerio Público para rendir su declaración por estos hechos.

Personal de servicios periciales realizan las indagatorias en el lugar.

