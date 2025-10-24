Más Información

Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo

Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Renuncia Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla; presumía amistad con empresario detenido por presuntos vínculos con el narco

Renuncia Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla; presumía amistad con empresario detenido por presuntos vínculos con el narco

Asesinan a balazos a tres hombres en Tepito; una mujer resulta lesionada

Asesinan a balazos a tres hombres en Tepito; una mujer resulta lesionada

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

La noche de este viernes, un hombre que habría intentado asaltar a un automovilista fue a tiros por un escolta en calles de la , de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que de acuerdo a los primeros reportes, dos sujetos en motocicleta intentaron robar a un hombre que viajaba a bordo de su auto sobre la .

El hombre en el coche viajaba acompañado de un escolta, quien disparó en contra de los sujetos en moto.

Leer también:

Uno de los presuntos ladrones cayó herido en el lugar, mientras que el otro escapó.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, confirmaron el deceso del hombre de entre 35 y 40 años. Presentaba 4 impactos de bala.

El escolta fue presentado ante un agente del Ministerio Público para rendir su declaración por estos hechos.

Personal de servicios periciales realizan las indagatorias en el lugar.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]