Dos hombres fueron asesinados a tiros en la zona de Tepito, la tarde de este viernes; uno de ellos habría sido atacado de forma directa, mientras que otro se trata de una persona que pasaba por la zona, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

La agresión habría sido cometida de forma directa por un sujeto que llegó hasta la zona comercial del Eje1 Norte, en la colonia Morelos, y atacó a un hombre en el lugar.

En el ataque, un segundo hombre que pasaba por la zona resultó herido al igual que una mujer.

El agresor fue perseguido por un oficial que se encontraba cerca del lugar de la agresión pero logró escapar, al parecer en una moto.

El saldo fue de un hombre muerto en el lugar, otro que llegó por sus medios al hospital, donde murió más tarde y una mujer herida en la pierna.

Por estos hechos se dio conocimiento a autoridades ministeriales que realizara más las indagatorias correspondientes.

