La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública informó que se incrementó la presencia con elementos de seguridad y servidores públicos para inhibir el ambulantaje en el Centro Histórico.

Informó que participarán 300 elementos de la policía auxiliar en la vigilancia del Centro Histórico.

“Incrementamos nuestra presencia con elementos de seguridad y servidores públicos, garantizando recorridos permanentes para mantener el orden e inhibir el comercio en vía pública”, apuntó.

La subsecretaría puntualizó que estas acciones forman parte del Programa de Reordenamiento del Comercio en el Centro Histórico que anunció la jefa de gobierno en días recientes.

Dicho programa está conformado por dos ejes principales: seguridad y ordenamiento en la vía pública. El objetivo es armonizar dos derechos fundamentales: transitar libremente por el espacio público y contar con un lugar digno de trabajo.

El plan de ordenamiento contempla diversas acciones, entre ellas la liberación de calles y la recuperación de espacios públicos, además del otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) para plazas comerciales, que permitan reubicar y reducir el comercio en vía pública.

maot