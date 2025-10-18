La recién inaugurada pasarela que conecta al Metro con el Cablebús y Metrobús en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes ya muestra ambulantes que torean a las autoridades para ofertar sus productos.

Tras el proceso de reordenamiento al exterior del Cetram, que consistió en la colocación de locales fijos para el reordenamiento y distribución de los ambulantes, en la zona de la pasarela que tiene casi un año de operación se observan ambulantes que torean para la venta de comida.

Durante un recorrido por la zona, comerciantes que fueron reubicados explicaron que los toreros se ubican por días y en distintos horarios sin que la autoridad los retire.

Lee también Retiran 76 puestos cerca del Metro Balderas

Juana, quien vende mochilas, expuso, además, que la reubicación que se acordó con el Organismo Regulador del Transporte sobre los nuevos locales de metal están pendientes, debido a que “la mayoría los dejaron en un lugar donde no pasa gente y no hay ventas, quedaron amontonados y no venden nada, sólo aquellos que están frente a los baños”, refirió.

Expuso que el toreo dentro de la nueva infraestructura de movilidad se lleva a cabo desde hace casi un mes. “Comerciantes nuevos han invadido las instalaciones que se construyeron para acceder al Metrobús. Todos ellos son ajenos a quienes nos han reubicado y que de alguna manera salimos perjudicados con las obras que duraron mucho tiempo”, añadió.

“En un principio nos habían dicho que iban a considerarnos para poder trabajar en esos pasillos, pero después nos dijeron que no y ahorita ya están otras personas que ofertan sus productos. Nos hemos dirigido a las autoridades inmediatas del paradero y no han podido hacer nada. De hecho, hay policías y encargados que no les dicen nada, a nosotros en varias reuniones nos han dicho que este espacio fue diseñado para mejorar la movilidad de los pasajeros”, subrayó Carlos, otro comerciante que fue reubicado a un nuevo local.

Lee también ¿Cuáles son los 10 Cetram con más ambulantes en la CDMX?

Al respecto, este diario consultó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) y dijo que en días recientes se convocó a los líderes comerciales y personal de la Subsecretaría de Reordenamiento en Vía Pública para atender la problemática en la zona.

Aseguró que se están reforzando operativos con apoyo de la PBI, “a fin de evitar la colocación de puestos o espacios no registrados en el padrón”.

“Es importante precisar que todo el comercio, ya sea torero, fijo o semifijo, es considerado comercio tolerado. El organismo no ha emitido ninguna autorización para ningún tipo de comerciante”, apuntó la dependencia.

Lee también Reubicación de ambulantes en Centro Histórico de CDMX comenzará en noviembre y en diciembre arrancarán pruebas de Centrobús

La remodelación del Cetram Indios Verdes comenzó su construcción desde 2020, incluyó la llegada del Mexibús Línea 4 a La Raza y representó una inversión de más de 362 millones 30 mil 764 pesos con IVA.

En julio de 2024, la Secretaría de Obras comenzó los trabajos para la estructura de la pasarela que conecta los distintos transportes en el Cetram Indios Verdes.