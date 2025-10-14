Metro CDMX: ¿cómo solicitar una constancia por retraso en temporada de lluvias?

Más Información

El (STC) es el principal medio de transporte masivo de la Ciudad de México.

El Metro significa una de las opciones más viables para todas aquellas personas que deben de viajar largas distancias a un precio accesible; sin embargo, las fuertes lluvias han afectado su servicio, ocasionando la inundación de sus instalaciones.

Lo anterior, no sólo provoca la suspensión del servicio, sino que también provoca que miles de personas lleguen tarde a su destino.

¿Cómo solicitar una constancia por retraso en temporada de lluvias?

De acuerdo con información consultada por EL UNIVERSAL, el Metro de la Ciudad de México puede brindar una constancia que justifique que llegaste tarde a tu trabajo o escuela por fallas en su servicio; desde mecánicas, problemas con el cierre de puertas, fuertes lluvias, entre otras situaciones.

Metro y La Paz coordinan acciones contra inundaciones; plantean desazolve y transporte emergente. Foto: Especial
Pasos para solicitar la constancia por retraso

  1. Comunícate al número 55 50 09 19 30, perteneciente a la Unidad de Orientación del STC.
  2. Envía un correo a unidad_de_orientación@metro.cdmx.gob.mx, con el asunto “solicitud de constancia de retraso”. En el cuerpo del correo adjunta todos los datos, día, hora, línea y estación donde fue el retraso.
  3. El tiempo esperado para recibir una respuesta es de aproximadamente 5 días hábiles, y listo, podrás justificar que llegaste tarde por fallas en el servicio de Transporte Colectivo.

El director del Metro, Adrián Rubalcava señaló que personal del sistema realiza trabajos de bombeo para restablecer el servicio lo antes posible. (Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL)
