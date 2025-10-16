La alcaldía Cuauhtémoc informó que, debido a denuncias ciudadanas por invasión del espacio público, agresiones a transeúntes e impedir el paso a rampas de acceso, retiró 76 puestos que estaban en las inmediaciones de la estación Balderas del Metro, los cuales no contaban con permiso para operar.

“Esta administración continuará con los operativos de verificación y recuperación del espacio público en las 33 colonias que conforman el territorio”, expuso la demarcación.