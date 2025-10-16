Más Información

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

Embajador Esteban Moctezuma responde a congresista de EU; pide "diálogo constructivo" tras críticas a Sheinbaum por relación con Cuba

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

La alcaldía Cuauhtémoc informó que, debido a denuncias ciudadanas por invasión del espacio público, agresiones a transeúntes e impedir el paso a rampas de acceso, retiró 76 puestos que estaban en las inmediaciones de la estación Balderas del Metro, los cuales no contaban con permiso para operar.

“Esta administración continuará con los operativos de verificación y recuperación del espacio público en las 33 colonias que conforman el territorio”, expuso la demarcación.

