Más Información
"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz
Embajador Esteban Moctezuma responde a congresista de EU; pide "diálogo constructivo" tras críticas a Sheinbaum por relación con Cuba
La alcaldía Cuauhtémoc informó que, debido a denuncias ciudadanas por invasión del espacio público, agresiones a transeúntes e impedir el paso a rampas de acceso, retiró 76 puestos que estaban en las inmediaciones de la estación Balderas del Metro, los cuales no contaban con permiso para operar.
“Esta administración continuará con los operativos de verificación y recuperación del espacio público en las 33 colonias que conforman el territorio”, expuso la demarcación.