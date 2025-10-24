Más Información

La Policía capitalina detuvo a Concepción Guadalupe "N", alias "Conny" y Jessica Esther "N", alias "Cybet", señaladas como integrantes de

A decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, "Conny" es pareja sentimental de "El Armadillo", detenido en abril de este año y quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte, mientras que "Cybet" es pareja del "Malilla", dedicado a la distribución de droga en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

La detención se realizó mediante tres cateos realizados en inmuebles de las mencionadas alcaldías, en los que la autoridad se tuvo conocimiento de la posible venta de droga.

Mediante trabajos de investigación y vigilancia, se recabaron los elementos suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara las órdenes de cateo.

Una vez que un juez de control liberó los mandamientos, se realizaron los cateos en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de efectivos de la Secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

En el primero operativo realizado en un inmueble de calzada Vallejo, de la colonia Santa Rosa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se aseguraron 85 dosis de cocaína, 42 de marihuana y documentos.

En el segundo cateo, realizado en Callejón de Estanquillo, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, se detuvo a una de las mujeres.

Mientras que en la tercer operación realizada en la calle Estado de Sonora, en la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero, se aprehendió a la segunda mujer.

En los dos últimos cateos se aseguraron 171 dosis de cocaína, 50 gramos de la misma sustancia en piedra, más de un kilogramo de marihuana a granel y 104 dosis de la misma yerba.

Las mujeres fueron puestas disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

