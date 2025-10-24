La Policía capitalina detuvo a Concepción Guadalupe "N", alias "Conny" y Jessica Esther "N", alias "Cybet", señaladas como integrantes de La Unión Tepito.

A decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, "Conny" es pareja sentimental de "El Armadillo", detenido en abril de este año y quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte, mientras que "Cybet" es pareja del "Malilla", dedicado a la distribución de droga en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

La detención se realizó mediante tres cateos realizados en inmuebles de las mencionadas alcaldías, en los que la autoridad se tuvo conocimiento de la posible venta de droga.

Lee también Cae "Fernandito" miembro de La Unión Tepito y principal operador de "El Chori"; portaba un arma y casi 300 dosis de drogas

Mediante trabajos de investigación y vigilancia, se recabaron los elementos suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara las órdenes de cateo.

Una vez que un juez de control liberó los mandamientos, se realizaron los cateos en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de efectivos de la Secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

En el primero operativo realizado en un inmueble de calzada Vallejo, de la colonia Santa Rosa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se aseguraron 85 dosis de cocaína, 42 de marihuana y documentos.

Lee también Vinculan a "Los pesados de Los Reyes y Neza" con homicidios de DJs colombianos y la Unión Tepito

En el segundo cateo, realizado en Callejón de Estanquillo, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, se detuvo a una de las mujeres.

Mientras que en la tercer operación realizada en la calle Estado de Sonora, en la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero, se aprehendió a la segunda mujer.

En los dos últimos cateos se aseguraron 171 dosis de cocaína, 50 gramos de la misma sustancia en piedra, más de un kilogramo de marihuana a granel y 104 dosis de la misma yerba.

Lee también Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

Las mujeres fueron puestas disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot