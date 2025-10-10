Fernando Sánchez Medina, alias "Fernandito", a quien autoridades identifican como miembro de La Unión Tepito y principal operador del "Chori", líder de la organización y quien fue aprendido en 2024, fue detenido por policías de la Ciudad de México.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) el detenido sería parte de la organización delictiva La Unión Tepito, dedicada venta de droga y extorsión de comerciantes de comercios semifijos en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

"Fernandito" fue detenido posesión de 292 dosis de drogas y un arma de fuego corta.

La ubicación de "Fernandito" se dio mediante patrullajes en la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza.

A "Fernandito", miembro de la Unión Tepito en CDMX le decomisaron droga y un arma (10/10/2025). Foto: Especial

Los policías asignados al patrullaje de la zona vieron a un hombre a bordo de una camioneta que manipulaba lo que parecía un arma de fuego.

Los oficiales marcaron el alto al sospechoso y tras una revisión le encontraron una pistola, un cargador con cinco cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, una bolsa con piedra color cristalino, 84 dosis de marihuana, 207 dosis de cocaína, dinero en efectivo y una hoja con contactos de personas.

Por lo anterior se detuvo al sospechoso y fue presentado ante un Ministerio Publico para definir si situación jurídica.

