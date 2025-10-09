Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a Abraham Gutiérrez Martínez, alias “El Farrukito", presunto integrante de la Unión Tepito; estaba fumando marihuana en las calles del Centro.

A decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, "el Farrukito" está dedicado a la distribución de droga en la colonia Morelos.

Los policías asignados a la vigilancia de la colonia Centro detectaron al hombre cuando fumaba un cigarrillo en la esquina de las calles Vidal Alcocer y República de Costa Rica.

Le aseguraron 106 dosis de marihuana, una pipa de vidrio y dinero en efectivo. Foto: Especial.

Cuando los efectivos percibieron el aroma a marihuana, se acercaron al sujeto y tras una revisión le aseguraron 106 dosis de marihuana, una pipa de vidrio y dinero en efectivo.

El “El Farrukito" fue presentado ante un agente del Ministerio Publico para determinar su situación jurídica.

El detenido, de 33 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, confirmó la SSC.

