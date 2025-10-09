Más Información

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Trump afirma que no impulsó acuerdo en Gaza para recibir el Nobel de la Paz, sino "por humanidad"

Trump afirma que no impulsó acuerdo en Gaza para recibir el Nobel de la Paz, sino "por humanidad"

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () capturaron a Abraham Gutiérrez Martínez, alias “El Farrukito", presunto integrante de la ; estaba fumando marihuana en las calles del Centro.

A decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, "el Farrukito" está dedicado a la en la colonia Morelos.

Los policías asignados a la vigilancia de la colonia Centro detectaron al hombre cuando fumaba un cigarrillo en la esquina de las calles Vidal Alcocer y República de Costa Rica.

Lee también:

Le aseguraron 106 dosis de marihuana, una pipa de vidrio y dinero en efectivo. Foto: Especial.
Le aseguraron 106 dosis de marihuana, una pipa de vidrio y dinero en efectivo. Foto: Especial.

Cuando los efectivos percibieron el aroma a marihuana, se acercaron al sujeto y tras una revisión le aseguraron 106 dosis de marihuana, una pipa de vidrio y dinero en efectivo.

El “El Farrukito" fue presentado ante un agente del Ministerio Publico para determinar su situación jurídica.

El detenido, de 33 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, confirmó la SSC.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses