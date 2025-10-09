Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Miguel Antonio, de 24 años, señalado como posible responsable del robo a un transeúnte y presuntamente vinculado con diversos robos de autopartes ocurridos en la alcaldía Iztacalco. El sujeto también fue identificado en un video difundido en redes sociales donde se le observa arrancando el espejo retrovisor de un vehículo estacionado en la colonia Viaducto Piedad.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos se registraron cuando oficiales realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce de Juan Álvarez y Guillermo Larrazábal, colonia Campamento 2 de Octubre, donde fueron requeridos por un ciudadano de 35 años.

El denunciante explicó que un hombre lo había amagado con un cuchillo y le había arrebatado sus pertenencias antes de huir hacia el camellón de la vialidad, los policías localizaron y detuvieron al sospechoso metros adelante.

Durante una revisión los oficiales aseguraron un teléfono celular, dinero en efectivo reconocidos por el afectado como de su propiedad y un arma punzocortante con mango de madera.

El hombre fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Tras un cruce de información, las autoridades confirmaron que Miguel Antonio ya había sido ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México este mismo año por el delito de robo de autopartes. Además, mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, se estableció su relación con un video difundido el 1 de octubre, donde se le observa arrancando el espejo lateral de un automóvil color gris.

De igual manera, la SSC informó que el detenido podría estar involucrado en al menos dos robos más de autopartes cometidos en las colonias Viaducto Piedad y Santa Anita, también en la alcaldía Iztacalco.

