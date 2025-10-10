Las intensas lluvias que azotaron la tarde de este viernes al oriente de la Ciudad de México provocaron la inundación de las vías del Metro entre las estaciones Santa Martha y La Paz, correspondientes a la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC), lo que obligó a la suspensión parcial del servicio y dejó a cientos de usuarios varados durante varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 17:00 horas se registró una fuerte precipitación que afectó tanto la zona de Iztapalapa como el municipio de Los Reyes La Paz, provocando el cierre temporal de la estación Santa Martha debido a la acumulación de agua en las vías.

Cientos de usuarios de la Línea A del Metro intentan encontrar una forma de transportarse luego de que una nueva tromba causara inundaciones en las vías del metro. (Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVESRAL)

En el paradero de Santa Martha, las imágenes de largas filas de usuarios esperando transporte alternativo se repitieron durante la tarde. Muchos pasajeros expresaron su frustración ante la falta de información y la dificultad para trasladarse.

“Llevo más de una hora esperando y no pasa ni un micro. Todo está parado. El agua se metió hasta los andenes, parecía un río”, relató Claudia Ramírez, vecina de la colonia Los Reyes.

Otro usuario, Fernando López, comentó que apenas logró salir del tren antes de que el servicio fuera suspendido: “Nos avisaron que no avanzaba el convoy por el agua y mejor nos bajaron. Caminamos entre charcos y la lluvia no paraba, fue un caos total.”

El Metro informó que se implementó un servicio provisional entre las estaciones Acatitla y Pantitlán, en tanto se restablecen las condiciones seguras para la operación completa.

El tráfico en superficie también se vio severamente afectado, principalmente en la Calzada Ignacio Zaragoza y el paradero de Santa Marta, donde los pasajeros esperaban camiones, combis y taxis que lucían completamente saturados.

Autoridades capitalinas exhortaron a la población a evitar la zona y mantenerse atenta a los avisos del STC y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ante la posibilidad de nuevas lluvias durante el fin de semana.

