Una fuerte tromba registrada la tarde y noche de este viernes provocó severas inundaciones en calles aledañas al paradero de Santa Martha, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

De acuerdo con los reportes de vecinos y automovilistas, las intensas lluvias comenzaron alrededor de las 16:00 horas y se prolongaron por cerca de una hora, tiempo suficiente para que las corrientes de agua se transformaran en verdaderos ríos que arrastraban llantas, basura e incluso vehículos que quedaron varados ante la fuerza del flujo.

El nivel del agua alcanzó hasta 40 centímetros de altura, lo que provocó afectaciones a varios automóviles y complicó el paso de peatones y del transporte público en la zona del paradero, una de las más transitadas del oriente de la capital.

“Fue cuestión de minutos, el agua empezó a subir y se metió por todos lados. Vimos cómo algunas llantas y hasta un carrito de tamales se fueron con la corriente”, relató Patricia Hernández, comerciante de la zona, quien aseguró que cada temporada de lluvias el problema se repite sin que haya una solución definitiva.

Este viernes cayó una tromba en Iztapalapa que afectó al paradero de Santa Martha. (Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL)

Por su parte, José Luis Pérez, conductor de transporte público, explicó que varios autobuses quedaron atrapados sobre la calle Salde. “Nos quedamos parados más de media hora, el motor ya no arrancaba y el agua casi llegaba a la puerta. Tuvimos que esperar a que bajara el nivel para movernos”, comentó.

Vecinos denunciaron que el sistema de drenaje colapsó ante la acumulación de basura, lo que agravó las anegaciones. Personal de Protección Civil y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) acudió al punto para realizar labores de desazolve y apoyar a los automovilistas afectados.

El tránsito vehicular se vio severamente afectado en los accesos a la Calzada Zaragoza y en las vialidades que conectan con Los Reyes La Paz, mientras que algunos usuarios del transporte público optaron por caminar entre el agua para llegar a sus destinos.

Aunque las lluvias cesaron cerca de las 19:00 horas, las labores de limpieza se prolongaron durante varias horas.

cr