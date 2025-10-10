Más Información

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico

Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico

Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es "agresivo" en materia comercial

Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es "agresivo" en materia comercial

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

En la volcadura y posterior explosión de la pipa en el , en la, la falta de pericia del conductor fue la causa inmediata del accidente, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A de la pipa, la realizó un informe de los avances en la investigación, en el que se dijo que el conductor de la pipa perdió el control del vehículo y se descartaron fallas mecánicas en el mismo.

Leer también:

A un mes de la explosión de la pipa, la Fiscalía capitalina realizó un informe de los avances en la investigación. (Foto: Fernanda Zamora/ EL UNIVERSAL)
A un mes de la explosión de la pipa, la Fiscalía capitalina realizó un informe de los avances en la investigación. (Foto: Fernanda Zamora/ EL UNIVERSAL)

"La evidencia recabada descarta fallas mecánicas, defectos en la vía o causas externas y confirma que la falta de pericia en la conducción fue la causa inmediata", explico la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján.

También se informó que hubo varias omisiones en la forma de conducción del chofer, ya que al tomar la curva rebasó el límite de velocidad y el tiempo establecido para manejar y tomar un descanso.

El miércoles 10 de septiembre de 2025 volcó y explotó una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
El miércoles 10 de septiembre de 2025 volcó y explotó una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses