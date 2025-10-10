El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la Ciudad de México, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos y cinco estaciones están suspendidas hasta nuevo aviso.

Destacó que no hay servicio de Guelatao a La Paz, por lo que externó a la población tomar previsiones. Las estaciones que no están abiertas al público son Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz.

Lee también: Clara Brugada anuncia rehabilitación de 80 mercados públicos de CDMX

El director del Metro, Adrián Rubalcava señaló que personal del sistema realiza trabajos de bombeo para restablecer el servicio lo antes posible, por el ingreso de agua del exterior.

“Se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas”, dijo.

Esta es la doceava ocasión en el año, que el Metro cierra un tramo de la línea A del Metro por alguna afectación o falla en la ruta. La última sucedió el pasado 27 de septiembre también por el mismo motivo, inundación al exterior que afecta vías.

Otras líneas afectadas

El director del Metro, Adrián Rubalcava señaló que personal del sistema realiza trabajos de bombeo para restablecer el servicio lo antes posible. (Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL)

El Metro expuso que debido a las lluvias, hay servicio de marcha lenta de convoyes en las líneas 2, 3, 4, 5, 9, 12 y B.

“Esta medida reduce la velocidad de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante. Toma previsiones”.

La velocidad de los trenes disminuye a 25 kilómetros por hora, lo que implica servicio lento.

Reanudan servicio en Línea 13 del Trolebús

La Línea 13 del Trolebús que va de Constitución de 1917 a Mixcoac. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

También el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que se reanudó el servicio del Trolebús Línea 13 de Terminal Mixcoac a Constitución de 1917.

La operación de dicho tramo, se vio afectada por una hora, debido a encharcamiento desde Avenida Rojo Gómez y Atlalilco, por lo que se activó servicio provisional de Metro Mixcoac a Avena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr