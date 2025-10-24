Más Información

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

¡No eres tú es SPEI! Bancos anuncian retrasos en transferencias por mantenimiento; toma precauciones

¡No eres tú es SPEI! Bancos anuncian retrasos en transferencias por mantenimiento; toma precauciones

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

fueron encontradas sin vida dentro de su departamento en la , en la.

Vecinos del edificio del número 1120 de la dieron aviso del olor fétido que provenía de uno de los departamentos.

Cuando los servicios de emergencia ingresaron al lugar encontraron a las dos mujeres sin vida.

Leer también:

Vecinos informaron que las adultas mayores no habían sido vistas en varios días.

Por estos hechos se dio conocimiento a un agente del Ministerio Público y los servicios periciales realizan las primeras indagatorias por el deceso de las dos ancianas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]