Dos adultas mayores fueron encontradas sin vida dentro de su departamento en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez.

Vecinos del edificio del número 1120 de la calle Balboa dieron aviso del olor fétido que provenía de uno de los departamentos.

Cuando los servicios de emergencia ingresaron al lugar encontraron a las dos mujeres sin vida.

Vecinos informaron que las adultas mayores no habían sido vistas en varios días.

Por estos hechos se dio conocimiento a un agente del Ministerio Público y los servicios periciales realizan las primeras indagatorias por el deceso de las dos ancianas.

cr