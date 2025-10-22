Más Información

Personal de la y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atendieron una fuga de líquido en la colonia Portales, y anunciaron la sustitución de 90 metros de tubería perteneciente a la red primaria de la Ciudad de México, con lo que en beneficio de vecinos de la zona.

La fuga se originó luego de que un tubo de 12 pulgadas de diámetro se rompió debido a que rebasó su periodo de vida útil y a un aumento de presión en el , por ello se realizarán trabajos en la calle de Nevado para cambiar el tubo de asbesto por uno de Poliuretano de Alta Densidad (PAD), con ello se garantizará un tiempo de vida mayor a la red hidráulica.

“El equipo de la alcaldía Benito Juárez trabaja intensamente en la zona para sustituir una tubería que ya superó su tiempo de vida útil, desafortunadamente en muchas partes de la Ciudad de México existe este problema porque las tuberías son ya muy viejas. Trabajamos de la mano con Segiagua para reparar este tramo de la red hidráulica en beneficio de nuestros vecinos y con el objetivo de solucionarlo lo antes posible; durante el tiempo que duren las obras, tendrán el apoyo de la alcaldía”, externó el alcalde Luis Mendoza.

Para mitigar el problema se cerraron de manera preventiva las válvulas que abastecen entre otras las calles de Nevado, Ajusco y Monrovia con la finalidad de evitar que el agua se desperdicie y, posteriormente personal de la alcaldía y de la Secretaría del Agua comenzaron las labores de reparación.

El servicio de agua potable se suspenderá temporalmente por las obras y la demarcación apoyará a las personas que lo requieran con el suministro mediante pipas el tiempo que sea necesario.

