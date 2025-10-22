El Tren Ligero continúa en obras de remodelación, por lo que hay cierres de estaciones con el fin de mejorar su capacidad y servicio.

El Servicio de Transportes Electricos informó que por trabajos de ampliación la estación Terminal Tasqueña se encuentra cerrada.

Por las obras, de la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña, se cuenta con servicio de apoyo gratuito con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para el traslado de personas usuarias.

Lee también Modernizan Tren Ligero de cara al Mundial de Futbol 2026

También del 20 de octubre hasta el 21 de noviembre se realizan trabajos de adecuación de techumbre en la estación Huichapan, por lo que no habrá servicio.

El objetivo es pasar de 30 metros a 60 metros de capacidad.

El servicio del Tren Ligero, así como el servicio de apoyo de la RTP de Las Torres al CETRAM Tasqueña, continuarán operando en el mismo horario, de lunes a viernes de 5:00 a 23:30, sábados de 6:00 a 23:30 y domingos de 7:00 a 23:30 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL