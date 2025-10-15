El Gobierno de la Ciudad de México informó que, como parte de los trabajos para aumentar la capacidad y número de viajes en el Tren Ligero, se iniciarán las adecuaciones estructurales de techumbres en seis estaciones.

Estos trabajos iniciarán el lunes 20 de octubre de 2025 y concluirán el jueves 2 de abril de 2026, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Estación Huichapan del 20 de octubre al 21 de noviembre

Estación Tepepan del 18 de noviembre al 11 de diciembre

Estación La Noria del 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

Estación Periférico del 9 de enero al 7 de febrero de 2026

Estación Xomali del 07 de febrero al 4 de marzo de 2026

Estación Huipulco del 4 de marzo al 2 de abril de 2026.

Las actividades a desarrollar en cada estación serán: demolición de firmes existentes y retiro de escombros; armado y colado de zapatas, dados, losas y columnas; fabricación y montaje de la estructura metálica principal, instalación de multipanel, canalones y bajadas pluviales, colocación de revestimientos y aplicación de pintura.

Estos trabajos se ejecutarán en jornadas continuas, a fin de optimizar los tiempos de intervención y minimizar las afectaciones durante el cierre total de cada estación.

Las personas usuarias podrán hacer uso del servicio ingresando en las estaciones cercanas a la que se encuentre cerrada por estos trabajos.

El servicio del Tren Ligero así como el servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros de Las Torres a Tasqueña continuarán operando en el mismo horario, de lunes a viernes de 05:00 a 23:30 horas, sábados de 6:00 a 23:30 horas y domingos de 7:00 a 23:30 horas.

