Representantes de Locatarios del Mercado de Sonora afirmaron que no han sido notificados oficialmente sobre la prohibición de vender animales a partir de enero de 2026.

Aída Álvarez Salas, presidenta Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México AC (COMVEMEX), quien asesora a los locatarios del Mercado Sonora para cumplir con la normatividad vigente, aseguró que, hasta el momento, ninguna autoridad ha notificado por escrito a los locatarios sobre el fundamento jurídico que sostiene las declaraciones de la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, quién aseguró que la venta de animales quedará prohibida a partir de enero del 2026.

“Esto representa una nueva andanada de ataques y descalificaciones para el gremio que, desde hace varios años, ha buscado mantenerse en el marco legal del mercado de las especies y evitar el tráfico de las especies, y el marcado negro controlado por grupos delictivos”, indicó en un comunicado.

Lee también La Tarjeta de Movilidad Integrada cumple seis años y suma más de 11 mil millones de viajes en la CDMX

Fotos: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Incluso, dijo, hay mejoras que los propios locatarios han propuesto a la alcaldía Venustiano Carranza para el mejor manejo de los animales, pero esto no se ha permitido.

Al respecto, Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Comercio Social (MONACOSO), organización que agrupa a locatarios de mercados públicos, comentó que las declaraciones de la alcaldesa son desafortunadas porque meten al sector en un clima ríspido de confrontación y protestas en contra de la autoridad, “cuando en días recientes se han encontrado caminos de diálogo y entendimiento hacia el trabajo que han realizado los comerciantes de mercados públicos”.

Lee también Cae trío de presuntos miembros de la Unión Tepito con más de 500 dosis de droga en Venustiano Carranza

“Hay intereses ocultos detrás de quienes satanizan y culpan a los locatarios de mercados públicos del maltrato animal, y no dudo que uno de ellos sea el diputado Jesús Sesma, quien desde hace varios años ha intentado etiquetar negativamente el trabajo que realizan nuestros compañeros, quienes son los primeros interesados de que cada ejemplar que tienen en exhibición esté en buenas condiciones de salud y ambiente”, sostuvo.

Añadió que se está provocando a un clima de confrontación entre locatarios de mercados públicos y la autoridad, cuando la propuesta de prohibir el mercado legal y regulado de las mascotas “no va a pasar porque ni siquiera cuenta con el apoyo de sus propios compañeros de partido en el Congreso de la Ciudad de México”.

¿Qué han dicho las autoridades capitalinas?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se harán mesas de trabajo en conjunto con la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, para apoyar a los locatarios del Mercado de Sonora que cambien de giro ante la prohibición para la venta de animales en este centro de abasto.

En conferencia de prensa, Brugada Molina recordó que la venta de animales en espacios públicos, mercados y en general, es un delito en la capital del país.

“Nos vamos a poner de acuerdo con la alcaldesa, para construir mesas de apoyo, porque esto implicará apoyar a los locatarios, para que puedan tener otros giros y que puedan continuar con puestos en el propio Mercado de Sonora, apoyándose económicamente con los gobiernos y van a tener todo nuestro apoyo para ello”, dijo.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas la postura de algunos locatarios de este punto de venta quienes no están de acuerdo con cambiar de giro para dejar de vender animales, al advertir que no ofertan especies prohibidas y el trámite que deberían realizar para cambiar de giro es complicado y costoso.

Esto luego de que la alcaldesa de Venustiano Carranza Evelyn Parra, anunció el pasado domingo 12 de octubre, que debido a un fallo del Tribunal de Justicia Administrativa local para prohibir la venta de animales en este centro de abastos, los locatarios tienen como plazo hasta finales de este año para cambiar de giro.

De lo contrario, alertó, sus locales dentro del mercado serán clausurados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/cr