La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de para la madrugada y mañana del jueves 16 de octubre en las partes altas de las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados C, entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

