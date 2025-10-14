La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se harán mesas de trabajo en conjunto con la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, para apoyar a los locatarios del Mercado de Sonora que cambien de giro ante la prohibición para la venta de animales en este centro de abasto.

Esto luego de que la alcaldesa Evelyn Parra, anunció el pasado domingo 12 de octubre, que debido a un fallo del Tribunal de Justicia Administrativa local para prohibir la venta de animales en este centro de abastos, los locatarios tienen como plazo hasta finales de este año para cambiar de giro.

De lo contrario, sus locales dentro del mercado serán clausurados.

Locatarios del Mercado de Sonora protestan contra iniciativa que prohíbe la venta de animales. Foto: Especial

En conferencia de prensa este martes, Brugada Molina recordó que la venta de animales en espacios públicos, mercados y en general, es un delito en la capital del país.

“Nos vamos a poner de acuerdo con la alcaldesa, para construir mesas de apoyo, porque esto implicará apoyar a los locatarios, para que puedan tener otros giros y que puedan continuar con puestos en el propio Mercado de Sonora, apoyándose económicamente con los gobiernos y van a tener todo nuestro apoyo para ello”, dijo.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas la postura de algunos locatarios de este punto de venta quienes no están de acuerdo con cambiar de giro para dejar de vender animales, al advertir que no ofertan especies prohibidas y el trámite que deberían realizar para cambiar de giro es complicado y costoso.

