La Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL) informó que este sábado 18 de octubre habrá cierres viales por el Desfile de Alebrijes Monumentales, que partirá del Zócalo capitalino hacia la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Mediante redes sociales, explicó que se implementarán cierres parciales en: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, calle 5 de Mayo y en las inmediaciones del Eje Central Lázaro Cárdenas.

Como vías alternas, recomendó utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, José María Izazaga, Eje 1 Oriente y Fray Servando T. De Mier

“Celebra con responsabilidad, planea tu ruta y únete a la celebración del Día de Muertos en nuestra ciudad” dijo.

De acuerdo con la dependencia, el desfile iniciará a las 12:00 horas y los alebrijes permanecerán en exhibición hasta el 9 de noviembre.

