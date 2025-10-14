Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

La Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL) informó que este sábado 18 de octubre habrá cierres viales por el , que partirá del Zócalo capitalino hacia la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Mediante redes sociales, explicó que se implementarán cierres parciales en: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, calle 5 de Mayo y en las inmediaciones del Eje Central Lázaro Cárdenas.

Como vías alternas, recomendó utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, José María Izazaga, Eje 1 Oriente y Fray Servando T. De Mier

“Celebra con responsabilidad, planea tu ruta y únete a la celebración del Día de Muertos en nuestra ciudad” dijo.

De acuerdo con la dependencia, el desfile iniciará a las 12:00 horas y los alebrijes permanecerán en exhibición hasta el 9 de noviembre.

