La alcaldía Benito Juárez informó que, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, atiende una fuga de agua en la calle Ajusco, colonia Portales, que se originó tras la ruptura de un tubo de 12 pulgadas perteneciente a la red primaria.

Para mitigar el problema se cerraron las válvulas que suministran agua en la zona, mientras que personal de Operación Hidráulica y Saneamiento de la demarcación y del área de Fugas de la dependencia local realizan las labores de reparación correspondientes con la finalidad de restablecer el servicio lo antes posible.

Atienden fuga de agua en la colonia Portales tras ruptura de tubo principal. Foto: Especial

Asimismo, personal de Protección Civil brindó atención a los vecinos que solicitaron apoyo para controlar el exceso de agua que se estaba desperdiciando en las zonas aledañas.

Lee también Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL