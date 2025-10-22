Más Información

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

México y EU anunciarán acuerdos en migración, drogas y T-MEC en noviembre: subsecretario de Comercio

México y EU anunciarán acuerdos en migración, drogas y T-MEC en noviembre: subsecretario de Comercio

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

Un camión de reparto cayó esta mañana en un que se formó sobre la calle Adolfo Prieto, entre Torres Adalid, en la colonia Del Valle Norte, .

El vehículo involucrado es un camión refresquero, el cual quedó parcialmente hundido de la parte delantera, impidiendo su movilidad y en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona para evitar riesgos a transeúntes y automovilistas.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y trabajo en la estabilización del terreno y en las maniobras para retirar el camión.

Lee también:

Autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas ni atrapadas.

El operador del vehículo resultó ileso y fue valorado en el lugar por equipos de emergencia.

Aunque no se han precisado las causas del socavón, vecinos señalaron que en los últimos días se registraron filtraciones de agua en la vialidad, lo que pudo haber debilitado el terreno. No obstante, será personal de Protección Civil quien determine el origen del colapso del pavimento.

La calle Adolfo Prieto permanece cerrada en el tramo afectado, mientras continúan los trabajos para retirar la unidad y evaluar posibles daños en la infraestructura.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]