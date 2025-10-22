Un camión de reparto cayó esta mañana en un socavón que se formó sobre la calle Adolfo Prieto, entre Torres Adalid, en la colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez.

El vehículo involucrado es un camión refresquero, el cual quedó parcialmente hundido de la parte delantera, impidiendo su movilidad y bloqueando el paso vehicular en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona para evitar riesgos a transeúntes y automovilistas.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y trabajo en la estabilización del terreno y en las maniobras para retirar el camión.

Autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas ni atrapadas.

El operador del vehículo resultó ileso y fue valorado en el lugar por equipos de emergencia.

Aunque no se han precisado las causas del socavón, vecinos señalaron que en los últimos días se registraron filtraciones de agua en la vialidad, lo que pudo haber debilitado el terreno. No obstante, será personal de Protección Civil quien determine el origen del colapso del pavimento.

La calle Adolfo Prieto permanece cerrada en el tramo afectado, mientras continúan los trabajos para retirar la unidad y evaluar posibles daños en la infraestructura.

dmrr/cr