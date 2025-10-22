Toda la red de transporte público del Estado de México contará con una nueva identidad gráfica, cromática y señalética, al publicarse en la Gaceta del Gobierno este martes 21 de octubre la norma técnica del Sistema de Movilidad Mexiquense (Movimex).

El acuerdo fue firmado por el titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja, en el que se estipula que es obligación de los concesionarios y permisionarios cumplir con la cromática y otros elementos de identificación de los vehículos.

La medida busca homologar la imagen de las unidades de transporte público, con lo que se pretende promover la seguridad vial, la accesibilidad y la eficiencia en el servicio, en alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

La norma, que aplica a todos los concesionarios y permisionarios del transporte público de pasajeros, tanto en unidades nuevas como existentes, obliga a incorporar elementos como el logotipo de Movimex, pictogramas por modalidad, números económicos, placas, el escudo del Estado de México y líneas de atención para quejas (800 999 0025 y WhatsApp 722 228 0498).

La tipografía oficial es Gotham Black, y la implementación se realizará en fases progresivas, con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2025. El incumplimiento acarreará sanciones conforme al Código Administrativo del Estado de México.

Transporte público del Edomex estrenará nueva imagen con el sistema Movimex.

Características de la cromática Movimex

1. Colores principales

Blanco. Predomina en la carrocería de las unidades, proporcionando una base neutra y limpia.

Predomina en la carrocería de las unidades, proporcionando una base neutra y limpia. Verde. Se utiliza como color distintivo en franjas, logotipos o detalles específicos, representando la identidad del Estado de México y su compromiso con la sostenibilidad.

Se utiliza como color distintivo en franjas, logotipos o detalles específicos, representando la identidad del Estado de México y su compromiso con la sostenibilidad. Gris o plateado. Puede usarse en elementos secundarios, como bordes o detalles estructurales, para un acabado moderno.

2. Elementos gráficos

Logotipo Movimex. Las unidades deben incluir el logotipo oficial del Sistema de Movilidad Mexiquense, visible en los costados y, en algunos casos, en la parte frontal o trasera.

Las unidades deben incluir el logotipo oficial del Sistema de Movilidad Mexiquense, visible en los costados y, en algunos casos, en la parte frontal o trasera. Franjas identificatorias . Se aplican líneas o franjas en tonos verdes, generalmente en los costados, que recorren la longitud del vehículo para facilitar su reconocimiento.

. Se aplican líneas o franjas en tonos verdes, generalmente en los costados, que recorren la longitud del vehículo para facilitar su reconocimiento. Tipografía estandarizada. La información como rutas, números de unidad y datos del concesionario debe seguir una tipografía clara y uniforme, asegurando legibilidad.

3.- Identificación por tipo de servicio

La cromática puede variar ligeramente según el tipo de transporte (autobuses, combis, taxis, etc.), pero mantiene elementos comunes para reflejar la cohesión del sistema.

En el caso de taxis, se incorporan detalles adicionales, como el número de identificación y el logotipo del operador, en lugares visibles.

4. Requisitos adicionales

Señalización clara. Las unidades deben mostrar información obligatoria, como el número de ruta, destino y datos del operador, en lugares estratégicos (frente, costados y parte trasera).

Las unidades deben mostrar información obligatoria, como el número de ruta, destino y datos del operador, en lugares estratégicos (frente, costados y parte trasera). Materiales reflectivos. Para mejorar la visibilidad nocturna, se incluyen elementos reflectivos en la cromática, especialmente en las franjas laterales.

Para mejorar la visibilidad nocturna, se incluyen elementos reflectivos en la cromática, especialmente en las franjas laterales. Sostenibilidad. La aplicación de la cromática debe cumplir con estándares ambientales, utilizando pinturas no contaminantes.

Colores obligatorios para las unidades

De acuerdo a la disposición, se asignó una cromática específica para cada una de las 12 regiones del estado, aplicable principalmente a las unidades de servicio colectivo de baja y mediana capacidad (como vagonetas, microbuses y autobuses alimentadores que conectan con los Centros de Transferencia Modal (Cetram).

Transporte público del Edomex estrenará nueva imagen con el sistema Movimex.

Estos colores, definidos mediante el sistema Pantone para garantizar uniformidad, se incorporan en franjas inferiores (barra falda), líneas punteadas y elementos de rotulación, vinilo adhesivo de alta durabilidad.

Según el acuerdo, la medida busca facilitar la identificación regional de las rutas y promover una imagen unificada y despolitizada del transporte público.

Región Atlacomulco: Azul prusia (Incluye a Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, y Timilpan. Zumpango: Turquesa (Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac, Tonanitla, y Zumpango. Ecatepec: Verde claro (Acolman, Axapusco, Ecatepec de Morelos, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa y Teotihuacán). Cuautitlán: Púrpura claro (Coyotepec, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec, Tultitlán, y Villa del Carbón). Naucalpan: Naranja (Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, y Tlalnepantla de Baz). Toluca: Rojo (Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Jiquipilco, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca, Xalatlaco, Xonacatlán, y Zinacantepec) Texcoco: Verde oscuro (Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco, y Tezoyuca). Valle de Bravo: Morado (Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan). Nezahualcóyotl: Marrón (Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl) Chalco: Celeste (Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco, y Valle de Chalco Solidaridad). Ixtapan de La Sal: Rojo oscuro (Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán). Tejupilco: Verde oscuro (Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Temascaltepec, y Tlatlaya).

Estos colores los deben combinar con el logotipo de Movimex y pictogramas regionales, tienen que someterse a pruebas de visibilidad en diversas condiciones. Para cromáticas especiales, se requiere autorización previa de la Secretaría de Movilidad.

Sistemas de Transporte en el Territorio Estatal y su Identidad Gráfica

La norma también define la identidad gráfica para los diversos sistemas de transporte que operan en el estado, clasificados en colectivos, individuales y especializados.

Cada uno cuenta con pictogramas específicos, pantones y elementos de señalética interior y exterior (como calcomanías de 16x16 cm en exteriores y 10x10 cm en interiores) y debe incorporarse perspectivas de género, accesibilidad y seguridad, como asientos preferentes y números telefónicos para denunciar acoso.

Servicio Colectivo de Baja Capacidad (Vagonetas y Transporte Mixto): Colores por región (como se detalló arriba). Pictograma: Vagoneta estilizada. Aplicado en rutas locales, con franjas regionales para identificación.

Servicio Colectivo de Mediana Capacidad (Microbuses, Autobuses y Corredores Naturales): Rojo cálido para corredores. Pictograma: Autobús articulado. Enfocado en rutas con estaciones, con énfasis en sostenibilidad.

Mexibús: Azul verdoso. Pictograma: Autobús BRT. Para vías exclusivas, integrado con Ciudad de México

Mexicable: Rosa coral. Pictograma: Góndola suspendida. Teleférico cero emisiones.

Tren Eléctrico Mexiquense (TEM): Azul real. Pictograma: Tren ligero. Integrado con autobuses para alta capacidad.

Servicio Individual (Taxis y Taxi Eléctrico): Amarillo clásico para estándar, rosa para Taxi Rosa y verde para eléctricos. Pictograma: Automóvil sedán. Incluye copete “TAXI”.

Mexibici: Verde ecológico. Pictograma: Bicicleta pública. Para movilidad sostenible individual.

Mototaxi Eléctrico: Púrpura oscura. Pictograma: Motocicleta con pasajero. Para 1-2 pasajeros, con versiones eléctricas.

Red de Transporte Mexiquense (RTM): Verde musgo. Pictograma: Red de líneas conectadas.

Transporte para Personas con Discapacidad: Azul con Símbolo Internacional de Accesibilidad (persona en silla de ruedas blanca). Pictograma: SIA. Unidades acondicionadas para inclusión.

Estaciones de Transferencia Modal (ETRAM): Naranja intenso. . Pictograma: Nodos interconectados. Infraestructura para transbordo.

Dentro de las aplicaciones de estos elementos de identidad gráfica, logotipos, pictogramas y demás elementos, se encuentran los uniformes, que deberán portar las personas operadores, supervisores y personal de los vehículos del transporte públicos que conforman el sistema Movimex.

El uniforme contará con los elementos suficientes para identificar a cuál sistema de movilidad pertenecen. Serán playeras, camisas de manga corta y larga, así como chamarras y gorras.

Transporte público del Edomex estrenará nueva imagen con el sistema Movimex.

Los checadores y supervisores del control de las las unidades en paradas y terminales de mediana capacidad deberán portar un chaleco con las características requeridas para su plena identificación.

La norma se basa en estudios de participación ciudadana, como encuestas y talleres realizados en 2025, que validaron la cromática y señalética para mejorar la percepción de seguridad y orden en el transporte público. Con esta iniciativa, el Gobierno estatal busca modernizar el sector, desvinculándolo de influencias políticas y priorizando la experiencia del usuario.

