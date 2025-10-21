Un camión recolector de basura quedó atrapado en un socavón que se formó sobre la calle Camino a Nextengo número 597, en la colonia Santiago Ahuizotla, alcaldía Azcapotzalco. El incidente ocurrió la mañana de este martes y generó la movilización de equipos de emergencia y personal de Obras Públicas.

De acuerdo con los primeros reportes, el pavimento cedió cuando el vehículo pesado circulaba por la zona, provocando que una de sus llantas traseras quedara hundida en un agujero de aproximadamente metro y medio de profundidad y dos metros de largo. No se reportaron personas lesionadas.

Durante más de seis horas, bomberos de la Ciudad de México y personal de la alcaldía trabajaron para estabilizar la unidad y evitar que se registrara un mayor colapso del terreno. Con el apoyo de grúas de gran tonelaje, finalmente lograron retirar el camión.

Elementos de Protección Civil acordonaron el área, mientras que trabajadores del Sistema Integral de Aguas de la Ciudad de México realizaron una inspección para determinar si el socavón fue provocado por una fuga subterránea o por el desgaste del drenaje antiguo.

Mientras continúan los trabajos de reparación, la circulación permanece parcialmente cerrada en la zona.

