La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dejó claro que la construcción de la ciclovía sobre Acoxpa continuará.

En rueda de prensa, comentó que actualmente se realizan asambleas para aclarar dudas a la población sobre este proyecto, pero aseguró que la obra va a continuar.

“En cuanto a la ciclovía de Acoxpa, esa ciclovía va a continuar. Ahorita se están haciendo asambleas para aclarar a la población. Recordemos que siempre las ciclovías generan dudas, o no toda la población está consciente de la necesidad de la movilidad no motorizada. Entonces está en asambleas, pero va a continuar esta obra de la ciclovía en Acoxpa”, mencionó.

En este sentido, el secretario de Gobierno, César Cravioto, subrayó que la ciclovía sobre División del Norte también se realizará en los términos planteados.

“La Secretaría de Obras está justamente hablando con los vecinos y estamos viendo cuál va a ser el mejor trazo; pero de que se va a terminar la ciclovía en los términos que planteó la Jefa de Gobierno, se va a hacer. Nada más se está revisando si es por Tlalpan en ese en ese tramo, o se mete por División del Norte”, apuntó.

Ambas ciclovías conectarán con la que se construye sobre Calzada de Tlalpan, que llevará por nombre "Gran Tenochtitlán", que irá desde Plaza Tlaxcoaque hasta avenida Renato Leduc, atravesando cinco alcaldías.

Esta ciclovía contará con tres tipos de confinamiento según el tramo y las características del entorno urbano: ciclovía con jardinera, delimitada por guarniciones; ciclovía delimitada con guarnición; y ciclovía con macetones y pintura en piso, como parte del esquema de urbanismo táctico y señalización vial mediante vialetones o confibicis.

dmrr/cr