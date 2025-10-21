Los trabajos para reparar el socavón en Iztapalapa llevan un avance del 70% y concluirán el domingo, aseguró el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza.

En rueda de prensa, detalló que se enfrentaron a desafíos climáticos y técnicos, por lo que los trabajos de reparación se prolongaron.

Explicó que apenas la semana pasada tuvieron los primeros días sin lluvia, y recordó que por la zona pasa un colector que está operando. “Cuando está la lluvia, pasan hasta cuatro metros cúbicos por segundo, que son cuatro toneladas de agua por segundo, que están pasando de manera constante. Entonces, llevar los trabajos con una línea viva, es complejo. Entonces, estas condiciones fueron lo que fue generando estos retrasos”.

Lee también: Elección de Hugo Alonso en Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de CDMX no tiene validez legal: César Cravioto

Asimismo, comentó que durante el avance de la obra hubo consideraciones técnicas que atendieron como la necesidad de cambiar, de concreto a acero, el material de la tubería.

“El 26 de octubre ya se termina esta reparación. Aquí describimos las actividades día por día, hasta llegar al 26 de octubre, que es el próximo domingo. Ayer ya se hizo la colocación de la tubería de acero. Hoy estamos con el cimbrado; el miércoles con el colado de la estructura, porque esta tubería de acero va a ir encofrada con concreto. Entre jueves y viernes estaremos haciendo el relleno del socavón, y también la instalación de tuberías, que estaban en la parte superficial, como por ejemplo las tuberías de drenaje o las tuberías de agua potable, que también fueron dañadas por el socavón, y entre sábado y domingo, estaremos ya con los trabajos de asfalto de la calle que sería lo último ya, el tener la carpeta asfáltica”, aseveró.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, apuntó que seguirán apoyando a las familias que tuvieron que irse para que estos trabajos pudieran concretarse. “Y el sábado, en la noche del sábado, se concluyen las obras de este tremendo socavón, que se desarrolló en la colonia Renovación”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr