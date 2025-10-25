Más Información

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Pemex propone extraer hidrocarburo a través de fracking; ahí tenemos 70 mil millones de barriles: Rodríguez Padilla

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

¿Cómo es el superportaviones Gerald R. Ford que Trump envió al Caribe?

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

Este domingo se realiza la , una idea que surgió en 2014 a raíz de un trabajo escolar y que en esta ocasión espera la participación de 16 mil catrinas y catrines distribuidos en 40 contingentes.

“Es mucha responsabilidad porque son miles y miles de personas que están esperando que se haga el evento; es un evento totalmente independiente, que no tiene un apoyo gubernamental como tal para realizarse. Entonces, tenemos que estar buscando siempre los apoyos necesarios para que se realice”, expresó Jessica Esquivias, productora y creadora de la Mega Procesión de las Catrinas, en entrevista con

Este año, la procesión que partirá a las 18:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, contará con la participación de ONU Mujeres, contingente que encabezará la procesión a la que se espera la presencia de 250 maquillistas, 80 fotógrafos oficiales, 600 fotógrafos invitados.

Jessica Esquivias relató que el equipo inicia labores desde la noche anterior, a partir de las 11:00 p.m., para dejar todo listo. Previo al arranque de la procesión, los maquillistas comenzarán a trabajar desde las 8:00 de la mañana; a las 2:00 de la tarde se presentarán artistas invitados como Chueko de California, la Orquesta de Pérez Prado y Pérez Campo.

La productora recordó que la idea del evento nació en octubre de 2014, cuando buscaba material para adornar la escuela de su hija y notó que todo lo que encontraba estaba enfocado en Halloween.

Ante ello, decidió impulsar una iniciativa que devolviera a la ciudadanía el orgullo por sus tradiciones.

Aquel primer año, contó, no imaginó la magnitud que alcanzaría: “No teníamos una meta; el primer año fuimos mil 600 personas, yo creí que íbamos a ser 200 o 300”.

Relató, que en un inicio planeaba realizar el recorrido por la banqueta, pero por la cantidad de asistentes las autoridades recomendaron cerrar Reforma, así, desde su primera edición, la Mega Procesión integró a modelos, maquillistas y fotógrafos que desfilaron hasta llegar al Palacio de Bellas Artes.

A lo largo de los años, la convocatoria ha reunido a personas de distintos países. “Hace un año hubo algunas críticas justo de por qué permitir que hubiera banderas de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Argentina, etcétera; en la mega procesión tenemos un contingente que se llama Ritmos Latinos. Entonces, obviamente en este contingente vienen personas de otras nacionalidades a bailar, ¿no? ¿Por qué negarles la participación?”, explicó.

Esquivias destacó que la Mega Procesión de las Catrinas es completamente independiente del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que su equipo y patrocinadores deben encargarse de la seguridad, renta de vallas, programas de protección civil, seguros de responsabilidad civil y demás trámites.

Comentó que, este año contarán con el apoyo de la Brigada de Emergencias de los Rotarios, con 10 puntos de seguridad y más de 300 voluntarios, entre paramédicos, ambulancias y personal especializado, además, la productora pidió al público “respetar la mega procesión y no brincar las vallas, porque hacemos un esfuerzo sobrehumano para conseguirlas”.

Explicó que cada año algunas personas intentan ingresar sin ser parte del evento, lo que puede generar problemas de seguridad y vialidad.

“Es respeto, a veces ves comentarios justo de qué mala organización, no es posible, no avanzaban rápido, pero cuando te das cuenta que realmente es la gente la que no respeta y la que entorpece a nuestra organización, pues obviamente ya no queda en nosotros.” Dijo.

Asimismo, mencionó que han enfrentado conflictos con vendedores ambulantes agresivos y con personas que intentan lucrar ilegalmente con el evento.

“Hay personas vendiendo espacios en la mega procesión que obviamente no son parte de la organización y lucran con el evento; no hay puestos de palomitas, ni de algodón de azúcar, ni de hotdogs de parte de la mega procesión, ni maquillistas. Todos nuestros maquillistas oficiales están debidamente acreditados, con uniforme, credencial y fotografía, dentro de las carpas con los logotipos oficiales”, aclaró.

