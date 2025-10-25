En Ciudad de México, el Festival del Cempasúchil es un evento que cada año reúne a productores locales, visitantes y familias que acuden a conseguir todo para sus ofrendas y altares.

La flor de cempasúchil es considerada un símbolo de vida, memoria y conexión con los seres que han partido de este mundo.

El Festival del Cempasúchil 2025 rinde homenaje al cultivo de una de las flores representativas de México. Foto: X @turismocdmx

Leer también Día de Muertos: Cuándo abre la Ofrenda Monumental del Zócalo

El festival comenzó hace varios días y llegará a su fin el 2 de noviembre, así que todavía estás a tiempo de ir a visitarlo.

Horario y ubicación del Festival de Cempasúchil 2025

Su horario es de 10:00 a 20:00 horas. Los puestos están instalados sobre Avenida Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué encontrarás en el Festival del Cempasúchil 2025?

En el Festival del Cempasúchil 2025 podrás adquirir varias especies de plantas de cempasúchil y productos de temporada. Así que ve armando tu lista de compras para surtirte.

En los puestos tienen a la venta flores frescas, veladoras, macetas, adornos y artículos decorativos para tu casa y tu ofrenda de Día de Muertos.

Estas plantas de cempasúchil provienen del suelo de conservación de la Ciudad de México, principalmente de Xochimilco. Este año, los productores de la alcaldía alcanzaron una cifra récord de más de 6 millones de plantas cultivadas.

Si quieres aprender sobre su cultivo, cuidado y conservación, en el festival hay expertos que pueden compartirte sus mejores consejos.

El evento busca mantener viva la tradición de su cultivo, promover el consumo local y apoyar a las comunidades que se preocupan por darle vida a la "flor de muerto".

El acceso al Festival del Cempasúchil 2025 es gratis y para toda la familia. Foto: X @turismocdmx

Cuánto cuesta la entrada al Festival del Cempasúchil 2025

El acceso al Festival del Cempasúchil 2025 es gratis.

Además, es una actividad que forma parte de la agenda de la temporada Día de Muertos en la CDMX.

Con la llegada del Día de Muertos, el Festival del Cempasúchil 2025 decora las calles de la CDMX. Foto: X @turismocdmx

La presencia del cempasúchil en las calles, mercados y ofrendas nos recuerda el vínculo entre la tradición ancestral y nuestra vida actual. Si no tienes plan, añade este festival a tu lista de lugares por visitar.

Leer también De día o de noche: ¿cuándo es más seguro viajar en avión?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters