¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Cocotitlán, Mex.- “B-King” y “DJ Regio Clown” llegaron a México contratados por un grupo de empresarios y promotores para participar en eventos denominados como “Sin Censura”, en los que se venderían las drogas conocidas como “Tusi” y “Coco Channel”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex).

¿Qué son las fiestas Sin Censura?

Estos narcóticos son de procedencia colombiana y se comercializan en los eventos “Sin Censura”, mismos que contaron con la participación de cantantes, DJ’s, así como shows con contenido erótico a los que, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, participan invitados de “elevado nivel adquisitivo”, usando para la promoción a diversos artistas.

El promotor de B-King figura entre los organizadores de “Sin Censura”, junto con otros dos sujetos, uno de alias “Mastracci” y uno que se ostenta como propietario del rancho Los Leones, inmueble utilizado para la celebración de dichos eventos.

El rancho de Los Leones está ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde policías de la Secretaría de Seguridad estatal rescataron a una mujer de nacionalidad española, el pasado 17 de septiembre, quien estaba privada de su libertad en uno de los eventos “Sin Censura”.

El operativo para su rescate dejó como saldo 7 personas detenidas y de acuerdo al testimonio de la mujer, fue amenazada al intentar retirarse del rancho Los Leones y explicó que le dijeron “si intentas huir, te echamos de comer a los leones”, pues en el sitio había 4 ejemplares en cautiverio.

La Fiscalía mexiquense detuvo en el rancho Los Leones a 2 mujeres y 5 hombres de diversas nacionalidades a quienes identificaron como Yaiza Arahí “N”, española; Diana Carolina “N”, venezolana; a Camilo “N”, colombiano; Nairobis “N”, cubano; Kelvin “N”, venezolano; Jorge Gregorio “N”, venezolano y Ángel “N”, mexicano.

Todos están recluidos en penales del Estado de México y vinculados a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro.

