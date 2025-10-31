Luego que la fiscalía mexiquense diera a conocer la captura de Cristopher, alias “El Comandante”, acusado de homicidio calificado y según las indagatorias es el coautor intelectual y ejecutor del asesinato de los DJ colombianos, en las investigaciones surgió el nombre de “El Pantera” quien fue quien ordenó los homicidios y para ello habría pagado 200 mil pesos.

De acuerdo con la relatoría que hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), “El Pantera”, que según fuentes judiciales es identificado como integrante de la Unión Tepito, tenía especial interés en privar de la vida a Jorge Luis Herrera Lemus “DJ Regio Clown” por dos razones: habría revelado su identidad y empezó a vender droga en los eventos privados musicales “Sin Censura” sin su conocimiento.

Para ello, la fiscalía presupone un acuerdo previo entre “El Pantera”, “El Comandante”, “El Apá” y Mariano “N”, y otros, “para privar de la vida a las víctimas principalmente por el interés de alias “El Pantera” de “matar” a alias “DJ Regio Clown”, debido a que éste, habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos “Sin Censura” sin su autorización”, expuso.

Un testigo refirió que “El Pantera” amenazó a “El Comandante”, “El Apá”, Mariano “N” y el resto de quienes intervinieron en los hechos diciéndoles: “el primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar” y “no los quiero ver en la Ciudad de México ni en el estado hasta diciembre”.

“Lo que permite establecer como hipótesis investigativa que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como alias “El Pantera””, concluye la fiscalía mexiquense en su comunicado.

¿Qué hizo “El Comandante”?

Según la fiscalía mexiquense, el análisis conjunto de los indicios permite inferir que “El Comandante” tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo.

Por ello, policías de Investigación de la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de él por su probable intervención en el delito de homicidio como coautor material con dominio funcional del hecho.

Los hechos ocurrieron así

Desde el 11 de septiembre pasado, por instrucciones de “El Comandante”, un sujeto identificado como Mariano “N” fue asignado como “chofer y asistente” de las víctimas, motivo por el cual se le instruyó acudir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de una camioneta Ford Expedition color rojo, para recibir a DJ B-King.

El 14 de septiembre, DJ B-King y DJ Regio Clown, viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la Ciudad de México, a bordo de una camioneta marca GAC, modelo GS8 color verde, conducida por “El Comandante”, la unidad pertenece a la pareja sentimental de este último.

Desde esa fecha, “El Comandante” aprovechándose de la confianza que le tenía la víctima alias DJ Regio Clown, logró hacerle creer que establecerían negocios juntos, previo acuerdo con alias “El Pantera” y alias “El Apá”.

El 16 de septiembre, alias “El Comandante”, ordenó a través comunicación telefónica a Mariano “N”, que “por instrucciones de alias “El Apá”, fuera a la plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación” ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

“Por lo anterior, se presume que Cristopher “N”, alias “El Comandante” engañó a las víctimas ya que en realidad él sabía que serían trasladados a un lugar donde serían privados de la vida por órdenes de alias “El Pantera”, quien para ello habría hecho un pago de 200 mil pesos”.

Según un testigo, los DJ fueron privados de la vida en un inmueble en la alcaldía Iztapalapa y luego los cuerpos fueron llevados al Estado de México donde fueron localizados.