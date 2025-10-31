Cocotitlán, Mex.- Entre los 16 detenidos que son investigados por su probable participación en la muerte de los músicos "B-King” y “DJ Regio Clown”, se encuentran 4 personas de nacionalidad colombiana relacionados a préstamos “gota a gota” a través de una empresa denominada “Emprende Coin” con actividad en el Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes y otras entidades.

Detienen a colombianos

Los 3 hombres y la mujer fueron arrestados cuando agentes de investigación de la Fiscalía mexiquense realizaban diligencias en un inmueble del municipio de Tepetlaoxtoc, donde localizaron un Mercedes Benz en el que habían viajado Bayron Sánchez Salazar, alias “B-King” y Jorge Luis Herrera Lemus, alias “DJ Regio Clown”, hallados sin vida el 17 de septiembre en Cocotitlán.

Estas personas de nacionalidad colombiana fueron identificadas como Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”, presuntamente dedicados a la actividad extorsiva mediante préstamos de dinero que van de los 500 pesos hasta 1 millón de pesos, a los aplican tasas de interés y condiciones que se vuelven imposibles de pagar para los deudores.

Lee también “El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

Las investigaciones refieren que los préstamos se condicionan a que las víctimas instalen una aplicación en su teléfono celular mediante la cual pueden intervenir totalmente el dispositivo electrónico a fin de acceder a sus contenidos como fotografías, cuentas de banco, además de redes sociales y conocer su ubicación en tiempo real.

La Fiscalía mexiquense informó que los extorsionadores, al tener control de todo los que registran en sus dispositivos, logran obtener contexto para someter a las víctimas. Un ejemplo de ello es mediante mensajes intimidatorios como “no tienes para pagar pero sí para ir a las chelas pinch… pendej… de mier…, o me depositas ahorita o ahí mismo vamos y te chingam…”.

Al no recibir el pago, los extorsionadores envían grupos de choque para agredir física y verbalmente a los deudores que se convierten en víctimas, al conocer sus ubicaciones en tiempo real, con el propósito de obligarlos a cumplir.

Lee también Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Otro inmueble intervenido se ubica en la calle Colorines, en el rancho el Cayón del municipio de Tepetlaoxtoc, a menos de 500 metros del sitio donde fue asegurado el vehículo Mercedes Benz, en el que localizaron narcóticos, máquinas contadoras de billetes, pasaportes de origen colombiano, identificaciones y documentación de bienes y propiedades que le fueron sustraídos a diversas víctimas.

Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”, se encuentran vinculados a proceso y recluidos en un Penal del Estado de México, en tanto son investigados por su presunta coautoría en el delito de extorsión.

Lee también Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto coautor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot