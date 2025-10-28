La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que en los comicios intermedios de 2027 el partido guinda tiene “posibilidades de que siga avanzando la transformación en el país” porque son diferentes a la oposición.

“No somos iguales. Que quede bien clarito, no tenemos absolutamente nada que ver con el PRIAN. Nada. Y el pueblo de México lo reconoce y lo sabe. Aquí en nuestro país ya no hay espacio para la impunidad y en nuestro movimiento no hay complicidades con nadie. Sean de Morena o no”, resaltó.

“Tenemos muy buenas posibilidades de que avance la transformación aún más y vamos a estar trabajando abajo en la parte organizativa y por supuesto también en la unidad de nuestro movimiento. Esa debe ser nuestra fortaleza, que todos entendamos que Morena se creó para transformar”, expresó.

De gira por Durango, donde ofreció una conferencia de prensa la lideresa morenista externó su confianza de que Morena siga ganando porque argumentó que cuenta con el respaldo ciudadano.

“Lo reconoce desde el primer minuto que llegó el presidente López Obrador, lo reconoce hoy con la Presidenta de México, lo reconoce el pueblo con nuestros gobernadores y nuestras gobernadoras y por eso tenemos el impulso que hoy tenemos”, mencionó.

Sin embargo, expresó que Morena no puede confiarse: “No podemos confiarnos y sobre todo, tenemos una cosa clarísima: no tenemos derecho a fallar. A diferencia de los de enfrente, del PRIAN, que pues fallan y fallan, les da igual. Nosotros no tenemos derecho a fallarle al pueblo de México y eso es lo que nos compromete”.

Alcalde dijo que el partido que lidera sigue trabajando para instaurar el “Día del Pueblo”, para que los presidentes municipales un día a la semana tengan un encuentro con la gente.

“La atención directa de las problemáticas de la ciudadanía, escuchar y responder y actuar en función de esas peticiones. Entonces estamos en todo el país implementando el Día del Pueblo, no importa si se trata de un municipio de Durango o de Veracruz o de Tlaxcala, Chiapas, todos nuestros alcaldes y presidentes municipales implementarán el ‘Día del Pueblo’. Y lo último son las prioridades que hemos determinado para los gobiernos municipales”, mencionó.

Aseguró que su partido es honesto y limpio y va a seguir transformando, al tiempo que aseguró que en el ambiente permea la idea de que Morena es igual que los partidos que lo antecedieron en el poder.

