Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal
Morelia.- La marcha de estudiantes convocada este lunes para protestar por el asesinato del alcalde de Uruapan, a Carlos Manzo, derivó de nuevo en enfrentamientos con elementos de la fuerza se seguridad estatal en el centro de Morelia
Alrededor del mediodía, cientos de estudiantes salieron del Monumento a Lázaro Cárdenas con dirección al Palacio de Gobierno.
En este lugar un grupo de manifestantes intentó entrar al palacio de gobierno y elementos de la policía estatal lanzaron gases para dispersar a los manifestantes.
Elementos de la policía lanzaron también gases y balas de goma contra elementos de la prensa que cubría la protesta, entre ellos el Corresponsal de EL UNIVERSAL.
Hasta las 15:00 horas las escaramuzas entre estudiantes y policías se mantenían en varios puntos del centro de la ciudad de Morelia.
Hasta el momento las autoridades no habían informado sobre el número de detenidos.
aov/ml
