Morelia.- La marcha de estudiantes convocada este lunes para protestar por el asesinato del alcalde de Uruapan, a Carlos Manzo, derivó de nuevo en enfrentamientos con elementos de la fuerza se seguridad estatal en el centro de Morelia

Alrededor del mediodía, cientos de estudiantes salieron del Monumento a Lázaro Cárdenas con dirección al Palacio de Gobierno.

En este lugar un grupo de manifestantes intentó entrar al palacio de gobierno y elementos de la policía estatal lanzaron gases para dispersar a los manifestantes.

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo (03/11/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Elementos de la policía lanzaron también gases y balas de goma contra elementos de la prensa que cubría la protesta, entre ellos el Corresponsal de EL UNIVERSAL.

Hasta las 15:00 horas las escaramuzas entre estudiantes y policías se mantenían en varios puntos del centro de la ciudad de Morelia.

Hasta el momento las autoridades no habían informado sobre el número de detenidos.

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo (03/11/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

