Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo informó que, en solidaridad con las familias afectadas en la en el centro de la ciudad, donde murieron 23 personas y 12 resultaron heridas, fue cancelado el Festival del Globo.

El evento estaba programado para los días 7, 8 y 9 de noviembre en la ExpoGan y Econatura donde se esperaba una asistencia de 60 mil personas con una derrama de 20 millones de pesos para la economía local.

"Nos unimos al sentimiento de duelo que embarga a nuestra comunidad reiteramos nuestro y compromiso con el respeto, la sensibilidad y la empatía hacia las y los hermosillenses en este momento tan difícil", externó sobre la tragedia ocurrida el sábado 01 de noviembre.

Reiteró que el Gobierno Municipal, a través de DIF Hermosillo, continuará brindando acompañamiento a las víctimas, así como apoyo psicológico y emocional a quienes lo requieran, en coordinación con las instituciones correspondientes para asegurar atención integral a las familias.

Agradeció la comprensión de la ciudadanía y de todas las personas involucradas en este evento, refrendando la prioridad de cuidar y acompañar a la comunidad en los momentos que más lo necesita.

El día 1 de noviembre, día de la tragedia, el Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, también canceló las actividades artísticas y culturales programadas en la Plaza Zaragoza, en el marco del VII Festival Tradicional de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas.

