Uruapan.— Tras tomar posesión en Morelia, la alcaldesa sustituta de Uruapan, , llegó la tarde de este miércoles a su municipio, rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad.

Su vehículo era escoltado por al menos cinco camionetas con elementos del Ejército y cuatro más de la .

La nueva alcaldesa hizo un recorrido, a bordo de una camioneta blindada, por la Plaza Principal, donde el sábado pasado fue asesinado su esposo, , y posteriormente se detuvo en la Iglesia de San Francisco. Sin embargo, no descendió del vehículo.

La alcaldesa sustituta de Uruapan llegó a la Casa del Movimiento del Sombrero en medio de un fuerte dispositivo de seguridad (05/11/2025). Foto: Especial
La alcaldesa sustituta de Uruapan llegó a la Casa del Movimiento del Sombrero en medio de un fuerte dispositivo de seguridad (05/11/2025). Foto: Especial

Posteriormente se trasladó a la Casa de Enlace del Movimiento del Sombrero, en el centro de la ciudad, donde la camioneta ingresó, entre el fuerte dispositivo de seguridad de fuerzas federales.

Luego, llegó una veintena más de elementos de GN.

Elementos del Ejercito resguardan la zona (05/11/2025). Foto: Especial
Elementos del Ejercito resguardan la zona (05/11/2025). Foto: Especial
