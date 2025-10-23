La ciudad de Los Mochis, Sinaloa, registra el cuarto lugar nacional con menor percepción de inseguridad entre sus habitantes, lo anterior de acuerdo con el más reciente Reporte de Resultados 42/25 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya destacó que el puerto de Mazatlán también está entre las 10 ciudades con reducción estadística significativa en este rubro.

"Si ustedes ven lo que hoy sale en la encuesta que se llama ENSU, es del Inegi, van a ver ustedes que la percepción de inseguridad en Mazatlán baja el 18 por ciento", señaló.

En el reporte emitido por Inegi, se precisa que Mazatlán logró su mejor nivel trimestral del año a la fecha, reflejando una variación absoluta del -11.7 por ciento y un cambio porcentual relativo de -18.1 por ciento, ya que en junio del 2025, el 64.5 por ciento de la población consideraba inseguro vivir en la ciudad, mientras que para septiembre de este año, ese porcentaje se redujo al 52.8 por ciento.

En el caso de Los Mochis, la variación absoluta es de -10.8 por ciento y el cambio porcentual relativo es de 36.00 por ciento, pasando de un 30 por ciento que consideraba inseguro vivir en la ciudad en junio de 2025, a un 19.2 por ciento en el mes de septiembre de este año, lo que implica que el indicador se redujo en más de un tercio, consolidando una percepción de confianza ciudadana excepcionalmente alta.

